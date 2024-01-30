CCI連四紅 投資股票最看好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

消費者信心指數

景氣回溫，民眾很有感！中央大學台經中心29日發布1月消費者信心指數（CCI）連四月上揚，達到72.14點，月增2.08點，創近22個月新高。中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月消費信心總指數顯著上升，主要以「投資股票時機」上升最多所推升，已經回到俄烏戰爭引爆全球通膨前的水準。

1月CCI六項子指標全數上升，包括「投資股市時機」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「國內就業機會」、「國內物價水準」和「未來半年購買耐久財時機」。

其中，「投資股票時機」月升5.54點最多，達到58.68點，創近四年來新高。吳大任分析，本次調查期間在1月18日至21日期間抽樣電訪，涵蓋了台積電法說會釋出的正面訊息，推動台股強勢大漲，也因此激勵了民眾投資股市的信心。

吳大任指出，CCI各項指標是彼此環環相扣、互相影響的，當股市轉強，其他子指標信心也會連帶轉好。民眾投資股票獲利增加收入，提升家庭的所得、改善家庭經濟狀況，同時也減輕物價上漲的痛苦感受，適逢年前也進而增加一般消費採購，推升整體國內的經濟景氣。

吳大任表示，1月「未來半年家庭經濟」78.5點，達2022年5月以來新高，而「未來半年國內經濟景氣」82.94點，也是2022年6月以來高點。

整體來看，吳大任說，俄烏戰爭在2022年2月爆發後，3月能源價格大漲引發了全球通膨，各國也開始升息；而今年1月消費者信心總指數已回到2022年4月的水位，可謂重返通膨爆發前的信心水準。

而「購買耐久財」（包含房屋、汽車、電腦、家電等物品）指標雖然升幅最小，但從絕對水準來看，該項目是唯一「偏向樂觀」的子指標。其中，民眾對於「購買房地產時機」的看法部分，1月為106.13點，呈現樂觀態度，而且以男性較為樂觀。

吳大任說，購買耐久性財絕大多數就是房地產，調查顯示民眾對於購屋買房的信心仍然很強，短時間內要看到房價下跌恐有難度。

台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」。