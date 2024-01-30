公股銀談台股 封關前偏多格局

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公股銀看農曆年前台股走勢

台股站穩萬八，公股銀行主管指出，農曆年前仍偏多操作，僅剩五個交易日即封關，預計台股呈現「下有支撐、上檔有無限作夢行情」的潛力，短期均線多頭排列，多空支撐點位提高至1月22日向上跳空缺口上緣17,765點附近，只要不要跌破，仍將震盪往上。

公股銀主管表示，台股現在還身處作夢行情中，各公司還是樂觀看待今年的業績表現，投資人也看好台股後市表現，尤其投資如同打球，要到「預測球會到達的地方去等球」，而不是跟著球後面追。換句話說，台股指數今年創歷史新高已是共識，「投資人要知道去哪裡等球，不是跟著球跑」，要先行布局，讓指數高點不漏接，是今年投資最重要的課題，因此持續布局才能勝出。

公股銀主管強調，台股並非萬里無雲，農曆年前仍是有一些風險因素存在，要持續關注，包含重量級美股財報可能不如預期、長假前賣壓湧現、聯準會利率決策等。其中，這周包含蘋果、微軟、高通、亞馬遜、Google母公司等都將發布財報，預計將是幾家歡樂幾家愁，各家的際遇、表現大不同，也會影響台股相關供應鏈公司的股價表現。

接下來將有農曆春節長達9天休市，將無法立即反應國際市場的各項動態，因此往年都有部分投資人選擇先賣股，不要抱股過年，因此也要預防相關賣壓湧現。且聯準會本周舉行利率會議，雖市場預測仍將維持利率不變，但要觀察聯準會將透露給市場的訊息，也會影響台股後市。

整體來看，公股銀主管強調，台積電及美超微等公司看好今年AI發展前景，選股上當然首選AI相關個股。