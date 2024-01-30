大盤操作教戰 兩產業來回操作

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目前最新的台股操作策略，公股銀行指出，就是優先考量產業前景與技術能力較佳的企業、政府政策推動的核心產業，並會來回操作，如太陽能發電、車用電子及電動車，今年對不動產開發業較審慎，更將適時來回操作具競爭力且較不受景氣波動影響的優質標的，除原本已將投資標的對於環境、社會、公司治理（ESG）議題及永續發展策略等面向納入考量外，還會將氣候風險納入投資決策考量。

公股銀今年台股的操作策略重點上，主要就是持續隨時檢視個股的基本面、技術面及籌碼面，並視市況審慎調機動調整部位，除了看好前景的個股上，股票投資配置以股價波動度低、配息穩定、流動性高及營運前景較佳的公司為主，並看好高殖利率個股。尤其台股今年以來表現不錯，預計今年會是不錯的一年，將會擇時進出、區間操作，並審慎操作。

短線來看，公股銀到農曆年前將是精選個股，並以高出低進策略，積極尋找基期低的股票，今年主流預計仍是AI，其餘則各產業輪漲，可伺機留意、來回操作。公股銀規劃，後續資金運用策略除機動調整資產配置結構外，亦將伺機拉長資金運用的存續期間，以穩定獲利表現。

公股銀其他投資也機動調整，其中隨美國聯準會於去年12月利率決策會議釋出偏鴿派言論，加上近期美債殖利率大幅回落，市場對美國今年降息的預期逐步增溫，在台美利差將縮窄下，市場更加確定升息循環已經結束，債市多頭可期，因此今年將會適度拉長布局年期，妥善配置固定利率及浮動利率債券。