今年房市景氣 估先熱後冷

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台灣房屋市場景氣燈號

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心29日發布「台灣房屋市場景氣燈號」，2024年第一季及第二季均為代表景氣熱絡的黃紅燈；第三季預設指標轉為象徵遲緩的藍黃燈，意味下半年房市景氣可能浮現放緩跡象。

該景氣燈號顯示，國內房市在經過2022年第四季、2023年第一季代表景氣低迷的藍燈後，景氣直線加溫，2023年第二季轉為景氣遲緩的黃藍燈，2023年第三季起至2024年第二季連續四季更轉為景氣熱絡的黃紅燈，其中第一季預測指標分數為49.26、第二季46.86、第三季降至40.31，出現較明顯降溫。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2023年下半年起由於新青安政策登場，催化出穩定的首購買屋潮，也使去年買賣移轉棟數「開低走高」，加上選戰落幕、干擾因素漸淡，預期這波剛需買氣將延續至整個上半年。

近期各地都不乏重大開發利多，北部的竹科、中部的中科及南部的南科，均有園區擴建題材發酵，加上園區招商情況良好，大廠投資踴躍，區域發展前景看俏，也讓消費者對房市的看法趨向樂觀。

不過該指標分數則有逐季下降的趨勢，周鶴鳴指出，未來市場有四大變因值得觀察，通膨走向將涉及今年利率是否由升轉降，國內外的產經復甦力道是否強勁，牽動整體市場脈動，及新政府520走馬上任後的施政方針是否友善，都影響這波房市景氣熱度的延續性。

特別是下半年囤房稅2.0上路，對多屋族的資產配置、建商的購地推案規劃都會有所影響，下半年房市不乏變數，不過自住客及長期置產族，不論是政策面還是需求面，受衝擊程度都不大，預期今年房市預估仍是「長抱族踴躍、低總價暢銷、高收益看俏」的格局。