去年不動產移轉→拍賣新低 繼承新高

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根據內政部統計，2023年不動產移轉四大類型中，買賣及拍賣移轉雙雙減少，而贈與及繼承移轉持續增加，即使升息房貸利率至13年高點，不過房市交投仍熱、財務壓力大的屋主讓利多能順利脫手，2023年拍賣移轉3,539棟、年減15.4％，為史上新低；高房價、少子化趨勢下，2023年繼承移轉7.7萬棟、年增9.4％，創歷史新高。而買賣移轉30.7萬棟創下近五年新低，贈與移轉則在2016年房地合一稅實施後緩步增加，2023年為5.2萬棟、年增4.2％。

即使近年利率緩步走揚、脫離長年極低利率的環境，不過拍賣移轉仍持續減少，2023年拍賣移轉3,539棟，規模約僅是20年前的16分之1、十年前的一半不到，大家房屋企研室總監郎美囡分析，早年房貸利率都在5％以上，所以市場不佳可引發斷頭潮，2023年平均房貸利率雖維持在2％以上，但屋主多能承受，且房價持續走揚，屋主價格讓利多能在一般買賣市場順利脫手，淪為法拍市場的數量極少，使得透過拍賣取得房產數量逐年降低。

值得注意的是，相較於全台各地拍賣移轉規模萎縮，台南2023年拍賣移轉421棟，則是大幅增加29.9％，郎美囡表示，台南市過去拍賣移轉基期低，2023年增加數據反應明顯，2023年上半年大環境不佳，原本投資熱度高的台南許多企業主、個體戶受景氣衝擊，其所抵押的不動產流入法拍增加，加上不少共有物件以法拍解套，也推升法拍移轉量。

不過對比於以有償取得的買賣、拍賣房產移轉降溫，非透過交易的贈與、繼承移轉則持續增加，留給後代繼承房產數量增加繼承移轉棟數幾乎年年創新紀錄。