新青安助攻 國銀房貸月增千億 破紀錄

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新青安貸款、全國公教員工優利貸款加持，加上第四季交屋潮效應，根據金管會統計，國銀房貸12月單月暴增1,052億元，創下2018年金管會有正式統計以來的單月新高，且月增率暌違24個月衝上到1％之上。

去年12月國銀房貸餘額月增1,052億元，因金管會從2018年才有正式對外公布統計，去年12月增加金額創有紀錄以來單月新高，上一次月增超過千億元為2021年12月的1,010億元，另國銀房貸月增金額已連續八個月超過500億元。

去年12月房貸月增率1.06％，年增率也飆高到7.05％、創2022年12月以來的新高，去年年增率最低點在5月的4.51％，之後就一路往上攀升。去年國銀房貸餘額共增加6,575億元，較2022年增5,670億元，年增16％，但未高於2021年增加7,449億元。

銀行局表示，近期國銀的房貸餘額增加，主要與政府推動政策性貸款有關，像是財政部的新青年安心貸款，與全國公教員工優利貸款，帶動國銀房貸量增加，但相較於房貸年增率在2021年6月於10％以上，目前年增率還在7％，長期來看房貸仍是緩步下滑。

土建融月增金額則持續攀低，去年12月減少3億元，為2019年2月出現減少後，暌違4年多再次出現月減，年增率從2021年1月以來的高點16.77％後就一路下探，去年12月跌到4.61％，應至少為2019年以來新低。銀行局分析，去年政府推出打炒房措施，加上央行升息、利息上升，建材價格也上漲，建商推案保守。

國銀不動產放款比率自去年9月上升到26.75％，已連續四個月在26.7％之上，長期來看，從2022年8月跌落到27％以下後，至今17個月未回升到27％之上，顯示整體房地產市場交易仍偏冷。去年底超過29％的銀行只有星展銀行，因星展併花旗消金後，存款總餘額（分母）增長沒有不動產放款（分子）來得多，金管會已給予星展一定時間的改善期。