韓國熊津食品 統一決全吃

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統一集團亞洲主要據點布局概況

統一企業29日代100％持股的子公司凱友投資公告，凱友投資經董事會授權向持有韓國Woongjin Foods Co., Ltd.（熊津食品）20.68％股權的股東，提出股權收購要約。

統一已持有熊津食品79.32％股權，擬分兩波段收購其他20.68％股權，首波預計以優於行情的每股2,300韓元價位，收購657萬股、約10％股權，股權收購要約公告期自1月29日至2月23日合計26天，預期收購結果會在2月27日出爐，屆時將視小股東出場情況再進行第二波收購，目標上熊津食品成為統一100％全資子公司。

熊津食品是在1976年成立，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食、紅蔘飲、冰淇淋等產品的製造及銷售公司。

韓國熊津食品自2019年起成為統一集團在亞洲市場布局強而有力的平台之一，在統一集團資源挹注之下，合併營業額在2022年首度突破3,000億韓元門檻，熊津食品2023年陸續斥資新台幣3.2億元收購水廠、斥資新台幣7.5億元興建物流中心，為長遠發展建立基礎。

如本次收購要約全數完成，韓國熊津食品將成為統一全資子公司，並在統一集團「亞洲流通生活平台」策略發展中扮演更重要的角色，除持續為韓國及亞洲消費者提供多元、新奇及創新產品外，也將與集團事業強化合作以拓展經營綜效，進而提升其自身之整體運營效益。

統一集團也希望藉由本次收購，展現統一集團持續深耕東北亞乃至整個亞洲之決心，希望為股東及員工創造最大價值，更期投入資源回饋社會，實現永續發展的經營理念。

據了解，統一集團多年前就積極布局東北亞市場，在收購熊津食品後，韓國市場也成為繼大陸及東南亞市場後，統一新的營運成長動能來源；在統一集團董事長羅智先建構的「亞洲大平台」理念下，統一的泡麵「滿漢大餐」也藉此打入了韓國市場，另一方面，熊津熱銷的紅蔘飲、米漿冰淇淋、巧克力球、青梅軟糖也賣進台灣7-ELEVEN，2023年更擴大引進玉米鬚茶，讓台灣消費者有更多元的選擇。