熊津食品 統一亞洲大平台關鍵拼圖

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統一集團加碼投資，擬向小股東收購熊津食品其餘20.68％股權，一旦收購完成，熊津食品將成統一在東北亞全資子公司，也成為統一亞洲大平台最關鍵的一塊拼圖。

統一集團董事長羅智先2023年即指出亞洲大平台策略「將以點連成一條高速公路」，透過合併熊津食品，製造銷售到全亞洲；在2019年併購熊津食品之前，統一在亞洲布局製造、貿易銷售集中東南亞、日本、中國大陸，韓國是亞洲布局最關鍵一塊拼圖。

統一海外布局聚焦22億人口的亞洲市場，為推進亞洲大平台計畫，統一自2019年以逾70億元併購韓國熊津食品近8成股權，2023年起效益展現，不僅一年挹注統一80億元業績，熊津食品在韓國高達97％的零售通路覆蓋率，及外銷越南、泰國等市場布局，成為統一在打國際盃彎道超車的最佳利器，也因此早就規劃在併購後即加碼投資韓國熊津食品的基礎建設，包括逾10億元打造全新物流中心與併購礦泉水廠等，緊接著提出剩下的20.68％股東股權收購要約，以全資掌控台韓食品串流亞洲目的。

統一海外市場皆以在地設廠，製造、銷售一條龍，目前規模最大的統一中控，在大陸各省市共設有超過30個生產基地；南向布局則以越南為最大據點，未來將結合熊津食品在地製造，拓展更多商品線，推升獲利；而菲律賓統一則挾菲律賓4,000家7-Eleven門市資源，未來透過貿易通路飲料食品齊進，有機會成為海外第三大據點。