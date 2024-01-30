中租逾百億增資案 投審會放行

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經濟部投審司29日召開投資審查會議，會中核准重大投資兩案，分別為中租控股增資101.35億元的僑外投資增資案，以及光寶科將折合新台幣近37.54億元赴越南新設越南LITE-ON TECHNOLOGY，將從事電源供應器、機殼、電腦周邊等組裝代工業務，就近越南市場服務。

投審司說明，中租控股海外子公司英商CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY（UK）LIMITED獲准以新台幣101億3,500萬元，增資中租迪和（實行後持股比例為100％）；將從事經營租賃業，主要是提供中小企業多元性財務金融商品為核心業務，包括租賃、分期付款、國內應收帳款受讓及直接融資等。

中租控股在2015年於英國倫敦成立CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY（UK）LIMITED，發展航空器引擎租賃並提供市場調研暨諮詢服務等業務。中租控股曾說明，過去是為了在歐洲各地承作航空器引擎、船舶以及能源等業務，因此，將台灣幾個子公司包括中租迪和等成為CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY（UK）LIMITED的子公司，使該公司成為具規模雄厚公司。

也因此，中租控股若要對中租迪和增資拓展台灣及海外業務時，須透過Chailease International Company （UK）境外公司。而本次的中租增資案，其中有50億元為盈餘轉增資，剩餘的剩餘51億3,500萬元是海外資金。

另外，在對外投資方面，光寶科技也獲准以1.2億美元（折合新台幣37億5,384萬元）對外投資，赴越南設立LITE-ON TECHNOLOGY，實行後持股比例為100％；未來將從事專業電子製造產品代工業務，以擴充集團產能，並貼近客戶需求提供服務。