莫凡彼餐飲 今年展店拚12家

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搶疫後餐飲商機，以莫凡彼餐飲為集團名稱布局外食產業的百富通公司加大力道拓點，旗下既有「莫凡彼歐陸餐廳」、「尖牙」平價義大利麵連鎖、「滷春秋」滷味連鎖，及2022年併購的「海壽司」迴轉壽司等餐飲品牌均將同步展店，目標全年展店12家，並創新品牌「海岸線」美式手抓海鮮餐廳，開在台中麗寶樂園的首店3月底開幕，2024年全年營收目標成長10％、上看16.5億元。

除餐飲事業外，百富通旗下尚有一家「卡通尼」室內主題樂園，及逾600個據點的「富多美自動快照機」。2022年百富通公司營收9.5億元，受惠疫後餐飲業全面復甦，百富通全集團2023年營收15億元、年增近6成，若僅算餐飲事業則營收12億元、成長近20％。惟2024年營收僅訂出16.5億元、成長10％的保守目標，百富通總經理方立寰表示，2023年業績爆炸性成長，主要是來自國人報復性力道加持，且「有半數以上國人未出國玩」。2024年赴海外旅遊市場爆發，國人瘋出國，預估連鎖餐飲市場同店成長速度將趨緩且幅度收歛。

方立寰表示，2023年農曆新年時間落在國曆1月，1月上旬過年節慶氛圍非常濃厚，並帶動消費意願。2024年因農曆新年時間落在2月，迄今年節氛圍尚未發酵，2024年1月上半各店營收成長力道較2023年同期疲軟。因國人瘋出國，預估全年同店營收將較2023年衰退5％至10％。百富通預估2024年營收主要成長動能來自新創品牌與既有品牌拓點展店。

方立寰表示，為刺激消費並增加消費者消費頻度，連鎖餐飲集團必須加大促銷力度，因人事、食材與電費上漲，連鎖餐飲集團利潤也將變薄，若成本控製不佳，「不小心就會賠本」。

目前莫凡彼餐飲旗下四大餐飲品牌連鎖店數為「莫凡彼歐陸餐廳」24家、「尖牙」美食櫃位5家、「滷春秋」6家、「海壽司」4家，3月新品牌「海岸線」開幕後，集團總店數達40家，年底前若成功拓點12家，集團總店數將突破50家。