台北福華加盟萬豪集團

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因應疫後全球觀光旅遊市場結構性改變並提升競爭力，立足市場40年的台北福華大飯店29日宣布，將斥資數十億元於2025年啟動開幕至今最大規模改裝計畫，且已與萬豪國際集團簽約，俟2026年全面換裝完成後將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，為傲途格精選酒店在台第一個據點。

位在台北市仁愛路與復興南路口、1984年開業的台北福華，為台北市量體前五大飯店。在加盟與萬豪國際旗下「傲途格精選酒店」之後，台北福華館內606間客房將會根據傲途格精選國際規格全面翻新，同時將採用最新技術打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心，以全方位滿足國際大型商務會展需求，同時增一間以海鮮及異國料理為特色的全天候餐廳。

台北福華2023全年住房率近7成，年增68％，其中第四季住房率更高達80％，12月住房營收超過7,400萬元，為近十年單月新高。2023全年營收13.3億元、年增86％、亦較疫前的2019年成長4％。

看好台灣疫後商務旅行市場復甦力，萬豪國際積極搶進台灣設點，萬豪國際繼在台灣10縣市開出11品牌、21據點後，萬豪國際旗下JW Marriott/JW萬豪、Tribute Portfolio、AC三品牌已與台灣業主簽約並正式入台。萬豪國際的目標是五年內在台據點達30家。

傲途格精選酒店在萬豪集團中屬於PREMIUM高級等級品牌，目前在全球45個國家與地區已有逾270個據點。品牌倡導原創，追求個性，標榜每間皆全然無雙、質量卓越、特立獨行，打造超群的體驗。