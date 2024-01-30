辦年貨也要精打細算 銀行年貨神卡優惠一次看

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農曆春節將至，家家戶戶辦年貨需求大，國銀搶攻商機，多家銀行與大型量販店合作祭刷卡優惠，其中分期消費回饋較高逾千元，並配合福利點、現金抵用券，也有銀行搶攻網購年貨提供優惠。但銀行提醒，各家回饋都有期間、門檻或上限，刷下去前要多留意，刷最有利的卡省更多且免爭議。

看準年貨商機，中信銀推家樂福、大潤發、愛買刷卡分期消費，強調最高1,200元回饋，及每周六、周日全聯福利中心單筆消費滿額贈福利點。同時看準民眾過年穿新衣、戴新帽需求，與連鎖服飾UNIQLO、NET、ZARA、迪卡儂、鞋全家福等獨立實體門市，祭出滿額最高給3％回饋（需登錄）。

鎖定網購優惠方面，凱基銀行強調，為方便民眾採購年貨，推PChome、momo、蝦皮、東森、淘寶等線上購物平台消費，達指定門檻最高8％回饋（有限量）。另為滿足小家庭採購量可能不多，提供foodpanda採購美食或生鮮雜貨外送，刷卡單月累積滿額的2.5％刷卡金回饋。

國泰世華銀行則是量販、網購優惠全包，國泰世華銀說明，在家樂福、全聯門市採買過年年貨，刷CUBE卡滿額最高13％回饋；同時還提供省錢秘技，周六、周日到全聯刷CUBE卡單筆滿額可拿福利點（有限量）。另在家樂福線上購物，結帳輸入折扣碼cube2024，單筆滿額可現折回饋，刷CUBE卡並切換集精選權益方案，每筆權益3％小樹點回饋且無上限；momo、PChome及蝦皮刷卡辦年貨，滿額最高1,000元回饋。

永豐銀行也推家樂福、大潤發及愛買刷卡消費回饋優惠，特定商品單筆消費分期滿額最高回饋1,400元現金抵用券；3月底前的天天永豐日，單月累積一般消費滿額且完成登錄，及當月指定日特選商店消費加碼回饋，另有天天共七大指定特選商店，除卡片既有回饋權益，額外再加碼2％回饋。