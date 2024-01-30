搶先機!台灣首台量子電腦問世

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台灣自研自製超導量子技術及產品

台灣第一台「5位元超導量子電腦」問世了！中研院長廖俊智表示，將籌組量子科技國家隊，以台灣的半導體優勢及高科技製造強項，縮短量子技術產業化的時間。總統蔡英文也表示，量子電腦將繼晶片製造後，成為下一世代科技產業，也讓世界看見台灣堅強的科技實力。

中研院29日舉行量子電腦專題中心研發成果發表，蔡英文視察時表示，中研院能在短短兩年多的時間，自主研發5位元量子電腦，實屬不易。中研院量子科技研究基地設於南部院區，今年底前將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，並尋求在地產學研合作開發，共同為台灣的量子發展取得先機。

據了解，量子電腦有別於現今的位元電腦，特色是有驚人的運算速度，可以處理超級電腦也無法解決複雜運算，未來一旦實際應用，將顛覆、生化製藥、人工智慧、網路和金融科技等領域。

放眼全球，目前具有此項學研能力的國家，僅有美國，中國大陸，日本，荷蘭，芬蘭，業者則以IBM、GOOGLE為領先。相對的，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，台灣已經完成5位元原型產品。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東指出，全世界量子科技研發的最大卡關是晶片，目前仍須解決基礎關鍵問題，如去除干擾量子位元訊號的原子分子級雜質，無法直接套用現行半導體製程技術。

但半導體、IC設計、高階科技製造是台灣發展量子電腦的最大優勢，加上量子晶片設計與量子位元的控制系統，台灣也是全球最有優勢，由於近年各國進程很快，有可能一夕之間就突破產業應用，估計首波會應用到的產業有醫藥、材料、生物等的複雜應用。

陳啟東也表示，藉由5位元超導量子電腦的開發過程，能建立起國內量子電腦生態系，量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。

國科會主委吳政忠表示，中研院自製超導量子技術放入8吋晶圓，代表台灣邁開量子科技產業化，加上台灣擁有人才及商品化經驗，未來與國科會彼此合作，也將創造台灣在國際上的亮點。