陸瞄準6大未來科技 拚彎道超車

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科技產業實力已成為國力代名詞，近年在屢受制於西方科技制裁下，大陸政府29日宣布鎖定六大未來具爆發潛能的科技做前瞻部署，將當前熱門技術應用於產業概念上，創造新典範以實現對歐美國家的彎道超車。

綜合陸媒報導，大陸工信部等七部門29日公布「關於推動未來產業創新發展的實施意見」，聚焦孕育階段或產業化初期的六大未來方向發展，這些前瞻性新興產業圍繞大陸關注的主戰場製造業、新型工業化，給大陸帶來科技革命的機遇。這六大未來產業依序為未來製造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間、未來健康。

大陸擬透過融入最新技術的方式來探索上述產業機遇，譬如未來製造將應用AI技術，實現智慧、生物、奈米、循環等層面製造，進而推動工業網路甚至工業元宇宙（metaverse，後設宇宙）發展。未來資訊推動6G等通訊、衛星網路、量子資訊，加速光子運算技術，推動類人腦與大模型等AI新產業。

未來材料將發展高性能碳纖維、先進半導體等關鍵戰略材料，並聚焦此前全球差點以為成功製造的超導體。未來能源瞄準氫能、核能、核融合等領域，先部署相關產業鏈發展。未來空間瞄準太空、深海、地底相關產業探索開發。未來健康加速細胞與基因技術，融合6G、元宇宙、人機介面等藍圖衍生出的新型醫療服務與產品。

該意見指出，要打造相關創新標誌性產品，點名人形機器人、量子電腦、新型顯示器、腦機接口、6G網路設備、超大規模新型智算中心、第三代網路、高階文旅裝備、先進高效航空裝備等。

另外，時下火熱的AI大模型或是初期發展重心，近日大陸監管曾再批准14個大語言模型供公眾使用，近半年來已批准逾40個。展示支持民間發展大模型的態度，且未來集合舉國之力打造超大規模新型智算中心成功，將相當程度緩解大陸GPU不足等問題。