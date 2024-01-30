女力崛起！國營、上市櫃女董事占比 創高

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近年上市櫃公司女性董事比率

台灣女性決策參與再邁進！行政院29日發布「2024年性別圖像」，國營事業、上市櫃公司女性董事占比皆創歷史新高。惟行政院官員坦言，私部門女性董事雖較十年前提升，但仍遠低於男性，還需要再加把勁。

行政院性別平等處表示，2022年直轄市長及縣市長選舉後，各地方政府一級主管及所屬機關首長中，包括基隆市、新竹縣、高雄市、連江縣、嘉義縣、新北市及苗栗縣等七縣市女性比例達3分之1以上，另有4個縣市不到20％。

此外，今年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6％，與2020年選舉結果相同，惟較2022年1月第10屆立法委員補選後，女性占42.5％略為下降。

在董監事部分，2022年國營事業董事中，男性跟女性皆達3分之1的達成率為66.7％，較2013年0％大幅提升；另上市櫃女性董事占15.6％，雖較10年前提升3.5個百分點，惟仍遠低於男性。

行政院官員說明，公部門女性決策參與走的比私部門快，3分之1的標準僅算是地板，主要是因為從政策面推動，公部門包含國營事業都需要配合，且已推行逾十年，成長顯著許多；反觀私部門難以強制，導致近十年上市櫃女性董事比例雖有提升，但也僅是小幅度，速度偏緩慢。

按照行政院規畫，到明年機關（含三級機關）所屬委員會委員任一性別比率達40％的達成率為75％；且國營事業董監事，及政府捐助財團法人董監事任何一性別比例達3分之1的達成率均為100％。

另我國近年來積極培育女性科研人才，2021年女性研究人員占23.1％，呈現穩定成長趨勢。高等教育階段，2020年我國女性畢業生就讀理工STEM領域，以自然科學、數學及統計43.1％最多、資訊通訊科技29.5％次之、工程、製造及營建18.9％再次之；與主要國家相比，我國高等教育女性投入資訊通訊科技領域占比，較其他國家高出3.9到8.1個百分點。