男性申請育嬰留停比例25％ 史上最高

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行政院性平處29日指出，為推動性別友善職場，鼓勵男性共同分擔家務，2021年起育嬰留職停薪津貼，已從6成提升至8成。經統計，政策實施次年度（2022年）男性申請比例達25.2％，較新制實施前（2020年）的18.2％提升7個百分點，創下歷年來新高。

為建構友善職場環境，性別平等工作法訂定受僱者可申請育嬰留職停薪，並將育嬰留職停薪津貼納入各社會保險。政府自2021年7月起優化育嬰留職停薪政策，男性獲核付育嬰留職停薪津貼人數及比率均大幅提升。2022年育嬰留職停薪津貼初次核付件數約9.9萬餘件，其中以女性有7.4萬件、占74.8％居多，男性2.5萬餘件、占比達25.2％，較前一年度明顯增加5.5個百分點，更較2020年18.2％提升7個百分點。

行政院官員表示，男性申請育嬰留停比例創新高，確實是2024年性別圖像的亮點之一，不過不會因此而自滿，台灣離真正性別平權還需要很多努力，同時期待各項性別平等政策能在幾年內將效益帶出。

行政院指出，2024年性別圖像首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名。並於2023年建立「我國性別平等指數」，與歐盟「性別平等指數」（GEI）相較，我國成績居歐盟27個國家排名第12名。

行政院也提到，我國自2019年5月起同性婚姻可以合法登記，且在2023年放寬同性伴侶跨國婚姻及收養子女的權利，婚姻平權更進一步，截至2023年全國同性伴侶完成結婚登記共計25,716人，其中男性7,748人、女性17,968人，以國籍觀之，國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記1,054人，男性644人，女性410人。