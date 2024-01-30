工作滿意度 7成5勞工點頭

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勞動部29日發表112（去）年勞工生活及就業狀況調查統計結果。其中，勞工對整體工作感到滿意勞工占7成5，又以「性別工作平等」最高；針對先前沸沸揚揚的周休三日議題，該調查發現，勞工希望工作型態仍以周休二日為主。

調查顯示，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6％，較111年調查上升1.2個百分點；感到普通者占22.4％，感到不滿意者則占3％。

對整體工作感到滿意者，以「性別工作平等」97.3％最高，其次為「同事間的相處與友誼」；最不滿意者以「人事考核升遷制度」居首，其次為「工資」。

調查也指出，勞工近一年有延長工時（加班）者占41.2％，較111年調查下降0.8個百分點，平均每月延長工時為13.4小時。其中，勞工每次均有領到加班費或換取補休者占約8成5，從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休者占比以不動產業近2成最高，而出版影音及資通訊業、批發及零售業、專業／科學及技術服務業與製造業均逾1成。

至於勞工規劃退休後生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」及「儲蓄」居多；已規劃退休年齡者所規劃退休年齡平均為61.3歲。細看目前尚無規畫者約占1成，其餘則以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.7％最多，其次為「儲蓄」占69％，「投資所得」占51.1％居第三，「由子女供應」占3.8％。

此外，在不改變每周工作時數下，勞工希望工作型態以周休二日「每周工作五天，上下班採彈性時間」及「每周工作五天，上下班時間固定」最多；其次為「增加每日工作時數，減少每周工作天數」（如周休三日每日工作10小時）、「減少每日工作時數，增加每周工作天數」（如周休一日每日工作6至7小時）等。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，去年計回收有效樣本4,095份。