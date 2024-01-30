罷工預告期 交通部支持修法

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長榮航機師罷工危機落幕後，罷工預告期修法呼聲再起。交通部長王國材29日表態，交通部立場支持，大眾運輸罷工影響民眾深遠且具不可替代性，有預告期較能保障運作，但他也坦言恐傷及勞權，還需再溝通，其中最重要的是勞資和諧，透過定期溝通、即時處理，避免小問題累積成罷工行動。

長榮航罷工危機解除前，春節期間長榮航每日旅客約有3.8萬人，但陸續有旅客辦理退票，平均每天退票5千張，到了27日時已降至3.3萬人；王國材說，這部分已跟長榮航溝通，有關後續旅客和旅行業的權益補償，長榮航會有妥善處理。

王國材表示，罷工預告期修法2019年已討論過一段時間，勞動部也對此研商多次，一方面考量罷工投票也算是「類預告」，再加上勞團也擔心預告期會使勞權受損，因此目前仍是傾向不修。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，此次機師罷工案經媒體報導，已經產生預告罷工的實質宣傳效果，若再明訂預告就會削弱勞方的罷工效果。中正大學法律系教授鄭津津曾表示，此次機師工會罷工，還有競爭對手的華航、星宇航空機師參與投票，形成我贊成長榮航機師罷工，華航、星宇航空獲得轉簽得利的質疑，都有待主管機關等謹慎討論修法的可行性。

另外，行政院副院長鄭文燦表示，勞資協商經過許多努力，不是兩個小時就完成，專案小組已成立超過兩周，最後密集協商20多個小時；他說，在協調過程中，分別與機師工會、長榮航空做了非常多次的往返討論，最後獲得共識、簽下協議。他希望，勞資達成協議是一個起點，未來期盼雙方能夠在公司的治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏。

長榮航勞資達成協議後，激勵長榮航29日價量齊揚，上漲1.5元，漲幅4.93％，收在31.9元，收復所有均線，成交量為12.71萬張，居台股第二大，僅次於群創。