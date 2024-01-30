中東衝突加劇 油價易漲難跌

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布蘭特油價1年來走勢

美軍在約旦遭襲，加上先前托克油輪在亞丁灣遇襲，一連串衝突導致中東地區緊張加劇，也推動國際油價29日開盤強漲逾1％。儘管隨後轉跌，但分析師指出，在地緣政治風險依然偏高下，油價近期恐是易漲難跌。

布蘭特原油期價29日開盤最高曾升抵每桶84.80美元，之後漲幅遭到侵蝕，轉而下跌逾0.2％到82.76美元。美國Nymex西德州中級原油最高曾升高到79.29美元，之後又走低到77.8美元。受到地緣政治風險急升，兩大指標油價上周勁揚逾6％，創下四個多月最大周線漲幅。

Tyche資本顧問公司主管塔里爾（Tariq Zahir）指出，中東緊張正處於升高邊緣，情勢是否繼續惡化，很大程度將取決美方反應與伊朗是否採取行動封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

澳洲外匯經紀商研究部門主管威斯頓（Chris Weston）表示，當前形勢對油價有利，未來料將進一步走高。瑞穗銀行亞洲首席經濟學家韋拉漢（Vishnu Varathan）也認為，地緣政治危機形成，讓油價具更多上行空間。

報導稱，美國軍方發表聲明指出，駐紮約旦東北部、靠近敘利亞邊境一座基地28日遭到無人機襲擊，釀成三名美軍喪命、20多人受傷，這是自2023年10月以巴戰爭爆發以來、美軍在中東地區的首起遇襲死亡事件。

美國總統拜登把這起攻擊歸咎於伊朗支持的組織發動這次襲擊，他強調「將用我們選擇的時間與方式，追究所有肇事者的責任。」部分共和黨議員甚至要求應該直接對伊朗採取報復行動。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）先前曾聲稱對三座基地發動襲擊，其中一座位於約旦和敘利亞邊境。「伊拉克伊斯蘭反抗運動」是一個由伊朗扶植的側翼民兵組織，但伊朗政府則否認自己與這次襲擊有關聯。

另在紅海方面，葉門叛軍青年運動持續向商船發動攻擊。商品貿易公司托克集團（Trafigura）27日表示，旗下一艘油輪前一日遭青年運動發射導彈擊中，船身因而起火，這也是該叛軍組織引發紅海動盪以來最嚴重的攻擊。據了解，這艘油輪裝載了俄羅斯燃料。