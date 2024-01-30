通膨趨緩 星央行貨幣政策 三度不變

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等同新加坡央行的新加坡金融管理局（MAS）29日宣布貨幣政策維持不變，是繼去年4月及10月之後第三度維持政策不變，主因是國內通膨壓力趨緩且經濟前景好轉。

新加坡金融管理局過去每年固定在4月及10月召開貨幣政策會議，今年起改為每季一次。新加坡貨幣政策不像其他國家設定基準利率，而是調整新加坡幣兌一籃子貨幣匯率來穩定國內物價。

金融管理局29日表示：「倘若全球經濟環境未進一步惡化，今年新加坡經濟可望成長，且成長表現更加全面性。我們預期今年上半新加坡核心通膨率依舊偏高，但第四季前可望逐漸下滑，明年通膨進一步降溫。」

新加坡馬來亞銀行經濟學家Chua Hak Bin表示，央行維持貨幣緊縮政策是因為通膨率及核心通膨率至今仍在3％以上。

2023年12月新加坡核心通膨率3.3％，已從去年初的5.5％高點下滑。金融管理局預期今年第一季政府將營業稅率調升1個百分點將對通膨造成短暫影響，但今年核心通膨率平均值可望落在2.5％至3.5％之間。

去年新加坡國內生產毛額（GDP）成長1.2％，新加坡貿易部預期今年GDP成長1％至3％。

新加坡華僑銀行經濟學家Selena Ling預期，短期內新加坡貨幣政策將維持不變。她表示：「4月央行決策會議可能再度維持政策不變，估計核心通膨率最快年底前才會明顯縮小，屆時央行才有可能放寬貨幣政策。」

匯豐銀行亞洲外匯研究部門主管Joey Chew也表示，新加坡央行1月雖然維持政策不變，但與2023年10月相比鴿派立場減弱。回顧當時新加坡央行在決策會議後曾表示國內通膨「全面趨緩」，但這回僅表示今年核心通膨率可望「逐漸下滑」。

去年10月新加坡央行也曾表示現行貨幣政策「相當緊縮」，但這回改口表示現行貨幣政策「恰當」，可見短期內放寬貨幣政策的機率偏低。