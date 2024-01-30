反制伊朗 拜登尋求連任陷兩難

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面臨以巴衝突爆發以來的第一起美軍遭襲陣亡事件，雖然美國總統拜登揚言將會究責報復，但正值選舉年，尋求連任的拜登如何採取反擊行動卻面臨兩難。如果與伊朗正面對決，恐將加劇中東衝突，並將引發更大範圍的戰爭。但若僅遵循過去策略，持續對親伊武裝組織進行有限度打擊，又會招致外界抨擊對伊過於軟弱，並讓美軍淪為活靶子。

專家指出，目前拜登可採取的反制手段主要有二，一是對伊朗採取直接攻擊，但該做法存在的最大隱憂，就是中東局勢可能出現失控，並使原本有限度的區域衝突演變成大範圍的中東戰爭。二是透過鎖定伊朗扶植的代理武裝組織進行打擊，該做法雖然較為溫和，也是拜登政府先前採取的一貫策略，但截至目前對於遏制中東動亂卻成效有效。

自以巴衝突以來，美軍在敘利亞、伊拉克、約旦，以及葉門海岸的基地已經遭襲擊至少150次，然而這次位於約旦與敘利亞邊境的Tower 22基地遭襲之所以在美國引發強烈反應，是因為首度出現美軍在襲擊中出現死傷的慘劇。

美國共和黨施壓拜登，警告他若不再拿出強硬行動，將使美軍淪為這些武裝組織攻擊的活靶。川普更藉機痛斥拜登，指控這是他的懦弱無能所導致的悲慘後果。民主黨內也傳出一些對拜登不滿的聲音，批評他企圖要把以巴衝突控制在加薩地區的戰略已經徹底失敗，部分民主黨人則要求以巴應立即停火。

專家則多持謹慎態度，新美國安全中心中東部門負責人萊斯特（Charles Lister）認為，美國若為報復而貿然對伊朗開戰，將促使後者採取更激烈回擊，這不但升高中東緊張局勢，還會把美國捲入中東戰爭的泥淖中。