通膨驟降 Fed利率決策遇難題

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素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）28日撰文表示，美國聯準會（Fed）在新的一年面臨棘手難題，那就是通膨降溫速度優於預期，意味實質利率可能已升至限制經濟活動的水平。這代表Fed必須開始降息，問題在於降息時機與幅度。他預期，Fed本周例會可能宣告放棄緊縮立場，為未來幾個月降息動作鋪路。

Fed將於美東時間30～31日召開2024年首場例會，市場普遍預期利率將按兵不動。蒂米羅斯抱持相同看法，但他預期Fed將採取極具象徵意義的作為，也就是修改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭。

從過去經驗來看，Fed降息皆是為了因應經濟活動急遽放緩。但這一次情況不同，美國經濟持續展現韌性、到去年底為止仍穩健成長。Fed官員此次考量重點在於，如果不採取行動，在通膨持續回落的情況下，實際利率可能攀升並限制經濟活動。

Fed將利率升至22年高點並計畫維持在高檔一段時間，原因是官員預期通膨可能要數年時間才會降至他們設定的目標。但扣除波動性較大的食品與能源項目，2023年7月～12月核心CPI年增率為1.9％，遠低於同年上半年的4％增幅，顯示通膨迅速降溫。

目前Fed官員在降息方面十分謹慎，因為他們不確定通膨降溫是否持續下去，或經濟能否持續擴張並對通膨帶來部分支持。部分官員表態，他們希望盡一切努力，確保降息後不需再次升息。

曾擔任Fed資深經濟學家的耶魯大學管理學院教授英格利希（William English）表示，由於美債殖利率下跌、美股大漲，經濟活動與消費者支出可望獲得提振，他預期Fed可能會等到今年5月後才會降息。Point72資產管理公司首席經濟學家馬基（Dean Maki）則認為，Fed可能要到6月才會降息，原因是美國今年經濟成長與企業招聘皆優於預期。