市值爭冠 微軟再贏蘋果五年

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微軟股價走勢

人工智慧（AI）題材持續發酵讓微軟股價25日創新高，雖然26日小幅拉回，但市值一舉突破3兆美元大關，超越蘋果成為目前全球市值最高上市公司。在全球AI熱潮加持下，13家法人一致看好微軟市值未來五年將持續領先蘋果。

若按26日收盤價計算，微軟市值3兆零90億美元。蘋果則失守3兆美元大關，縮水至2兆9,750億美元，屈居市值排行第二名。

以2022年第四季到2023年第三季合計獲利計算，微軟為950.2億美元，在全球上市公司獲利排行第四名。前三名依序為沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）的2,474.3億美元、蘋果1,176.6億美元，以及波克夏海瑟威1,003億美元。

儘管微軟獲利不如蘋果，但股價自2024年元旦以來累計上漲近9％，超過蘋果累漲的3.6％。

路透上周公布其訪問13家法人的策略師與投資組合經理的調查，結果受訪者一致認為微軟市值未來五年會繼續增加並超越蘋果。主要是微軟近期在生成式AI領域上成功表現，取得比蘋果更有長期優勢的地位。

微軟當初投資的OpenAI，在推出聊天機器人ChatGPT後掀起AI產業浪潮，微軟也把生成式AI應用在其業務上，尤其在雲端運算提供AI服務。專家認為，AI熱潮主要在雲端和晶片等領域有龐大需求，微軟被看好能藉AI優勢，加強其在雲端事業上跟亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等主要對手競爭。

微軟1月30日美股盤後公布最新一季財報，蘋果則在2月1日盤後公布。市場認為，兩者股價與市值可能因財報表現而出現變化。專家認為這兩家科技巨頭短期內會在市值第一名上互相爭持。

Baker Avenue資產管理投資長King Lip指出，蘋果業績極依賴iPhone，但智慧手機已是成熟市場而發展空間有限，蘋果迄今仍未詳細說明其AI策略。