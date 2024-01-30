進軍非洲遊戲市場 索尼押寶Carry1st

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日本消費電子與遊戲巨頭索尼（Sony），看準非洲電玩市場的潛力大膽布局，透過旗下創投部門「索尼創新基金」（Sony Innovation Fund），投資南非開普敦手遊開發商Carry1st。 Carry1st創辦人兼執行長羅賓寇克（Cordel Robbin-Coker）透露，與「索尼創新基金」的投資談判，在八、九個月前就展開，他極力遊說這家遊戲機PlayStation製造商相信，非洲是下一個電玩遊戲成長爆發的主要市場。

羅賓寇克接受美媒CNBC訪問指出，像索尼這樣已穩穩立足一二線市場的大企業，開始思考下一個出現10億用戶和玩家的市場在何處，Carry1st向索尼推銷非洲。他表示，堅信非洲的電玩商機被嚴重低估，他列舉奈及利亞、摩洛哥、阿爾及利亞等國的遊戲機使用率大幅攀升。

索尼積極進軍具成長潛力的新興遊戲市場，而根據Carry1st及創投公司Konvoy的研究，撒哈拉以南非洲地區的遊戲業產值，在2024年可望首度突破10億美元。

目前索尼對Carry1st的投資金額不明，僅知是策略性投資，兩家公司會針對各式商機結盟，目前雙方合作還在「探索階段」。Carry1st與索尼結盟的用意之一，是協助索尼擴大PlayStation在非洲的市占。索尼入股Carry1st，正是押寶非洲為下一個帶動PS5銷售成長的主要市場。

羅賓寇克表示，期盼在擴大PlayStation非洲市占上助索尼一臂之力，做法包括廣泛採取進入市場策略（go-to-market strategies）、開辦數位支付。照索尼估計，PS5主機在2023財年的銷量達2,500萬台，創歷來PS主機最佳年度銷售成績。PS5上市之初，因晶片短缺及供應鏈斷鏈而鬧缺貨。

羅賓寇克提到，Carry1st也能趁機改變遊戲機商業模式，從實體零售轉向更多數位體驗。