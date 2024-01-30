Reddit最快3月掛牌 估值50億美元

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外媒引述消息報導，美國社群平台Reddit已開始籌備IPO（首次公開發行）計畫，打算最快今年3月掛牌。潛在投資人建議Reddit以50億美元估值上市。這將是自Pinterest2018年IPO以來，首家上市的社群媒體公司。

消息來源表示，Reddit與潛在投資人開會並徵詢他們的意見後，該公司與顧問的目標是以50億美元估值上市，但最終數字仍取決於IPO市場復甦情況。

消息來源表示，Reddit早在三年前便有掛牌上市的念頭。該公司計畫今年2月底提交IPO申請，3月初召開投資說明會，並在3月底完成IPO。

報導稱，2021年12月，Reddi曾經祕密提交IPO申請，但當時因「欠缺獲利能力，導致上市計畫遭到推遲」。Reddit2021年順利完成募資，當時估值約100億美元。由於Reddit屬於私人企業，不需要對外公開營收等財報數據。這也令市場難以知道該公司目前是否轉虧為盈，以及詳細獲利狀況。

Reddit創立於2005年，目前是美國最知名論壇平台之一。散戶大軍先前在Reddit股票討論群組「華爾街押注」（WallStreetBets）鼓吹暴買特定股票，進而推動一股「迷因股熱潮」，使得該論壇聲名大噪。

根據網站流量分析工具SimilarWeb數據顯示，2023年12月，Reddit網路瀏覽量名列第六名，僅輸給科技巨擘谷歌、YouTube、臉書、Instagram與維基百科（Wikipedia）。

美股IPO市場2024年開局不利。以26日上市的醫療保健服務公司BrightSpring為例，該公司將IPO價格訂在每股18美元，但26日股價跌至11美元的價格，遠不如發行價格。