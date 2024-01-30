成管制破口...韓查獲美晶片走私至中國

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韓國政府日前破獲一起將美國製造的半導體晶片偷運到中國的走私案，總價值為139億韓元（約合1,160萬美元），其中大部分晶片被列為戰略物品。這也是該國海關首次破獲韓國被利用做為向中國走私外國製造晶片的案例。

據BusinessKorea報導，一家銷售海外電子零件的A公司，涉嫌將美國製的半導體IC晶片走私至中國，晶片總數為9.6萬枚，其中5.3萬枚晶片為戰略物品，超過總數一半，價值高達118億韓元。

據了解，該批非法晶片可應用在類比數位訊號轉換，由於可被應用在製造大規模殺傷性武器，因此在2020年被列為戰略物品，未經政府許可不得進出口。

2020年8月至2023年8月期間，A公司藉由國內電信設備開發公司的名義，透過韓國官方經銷商向美國一家半導體製造商下訂IC晶片，以規避相關限制。接著，A公司將下訂的晶片，以小批量的方式重新包裝，偽裝成樣品陸續空運至中國，三年來次數多達144次，並用於中國國內使用。

此外，非法所得的流向策畫相當縝密，除了向海關虛報金額、向銀行提供偽造文件，還運用洗錢等手段。

首爾海關總署宣布，已將40多歲的A公司執行長及高層逮捕，兩人均為韓國籍，並以涉嫌違反對外貿易法、海關法等罪名移交給首爾中央地方檢察廳。

近年美國「晶片法案」緊縮出口管制，並持續擴大相關管制，然而韓國首次出現被用作第三地繞道進口中國，恐怕成為禁令破口。

一位韓國官員透露，韓國政府對此情況感到擔憂，將加強監控並進行嚴懲。