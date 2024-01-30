陸祭上市公司市值管理考核

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為提高央企經營品質與投資價值、挽救低迷不振的陸股，大陸國資委29日宣布，今年起央企將全面實施「一企一策」考核，上市公司也將全面實施市值管理考核。與此同時，大陸政府近日頻繁提出要「加快建構中國特色估值體系」，激勵「中字系」上市公司29日引領A股上揚，惟後繼無力，滬指仍收跌近1％，深成指跌逾2％。

綜合陸媒29日報導，大陸央企估值普遍較低，影響其在資本市場融資能力，證監會主席易會滿2022年提出「探索建立具有中國特色的估值體系」，認為央企須提升核心競爭力，並讓市場更加認識企業內在價值。

據證監會網站，25、26兩日，易會滿主持2024年工作會議，部署今年重點工作，重申要加快構建中國特色估值體系，支持上市公司通過市場化併購重組等方式做優做強，推動將市值納入央企國企考核評價體系等。

到了29日，國資委舉行央企、地方國資委考核分配工作會議，宣布今年起向央企全面實施「一企一策」考核，根據企業功能定位、行業特點等，增加反映價值創造能力的指標，個別簽訂經營業績責任書。同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒。

國資委將全面進行上市公司市值管理考核，量化評價央企控股上市公司的市場表現。亦設「雙加分」制度，對跑贏經濟增長的企業可以加分、設立提質增效特別獎，有突出貢獻的企業額外加分，引導企業更重視價值及市場表現、穩定預期，更好回報投資者。

此外，大陸國務院副總理何立峰29日在走訪上市公司工作的全國視訊會議上指出，上市公司是經濟高品質發展的重要基礎，推動上市公司高品質發展有助於高科技自立自強、加速建立現代化產業體系，有助增強市場信心。

何立峰表示，要明確目標導向，把推動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要措施。要明確問題導向，加快組織到上市公司上門走訪，推動提升公司結構、規範公司治理，培育優質領先上市企業，不斷提升上市公司投資價值。

中信建投認為，市值管理納入央企負責人業績考核，是繼「一利五率」後央企吸引資本市場的重要措施，有望開啟新一輪的行情。