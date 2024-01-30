將劃歸至中投公司 三大AMC股債齊升

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為因應官方機構改革方案，新華財經報導，大陸三大資產管理公司（AMC）中國信達、中國東方和中國長城將於近期劃歸至中投公司。消息一出，三大AMC股債齊升，表現強勁。

報導指出，信達港股29日開盤漲近4％，觸及去年11月以來最高點的港幣0.83元，不過終場漲勢收斂，漲2.6％報港幣0.79元。同時，東方AMC發行的2030年到期、殖利率2.75％的美元債，上漲0.01美元報0.83美元。而長城AMC旗下2026年到期、殖利率2.875％的美元債，上漲0.17美元至0.9美元。

報導指出，另一家國有AMC的中國華融已劃入中信集團，更名為中國中信金融資產並在26日正式掛牌。華融港股29日小漲1.43％，報港幣0.355元。

報導指出，1999年大陸國務院批准設立了華融、信達、東方、長城四大AMC，用以剝離、處置國有四大行等金融機構的不良資產。後來四家公司完成股份制改革，華融、信達並在香港上市。

對於最新整併計畫，官方表示是為了「響應機構改革方案」。信達、長城和東方目前最大股東均是大陸財政部，但從華融在2021年遲遲未獲注資、長城延期發布2022年財報來看，反映大陸政府對AMC支持的立場出現變化。這三家AMC的股權歸入中投公司後，官方是否繼續削弱對其的財政支持，引起外界關注。

外媒報導，今年1月中旬，國際信評公司穆迪才跟進惠譽，下調了四大AMC的信用評級。穆迪解釋，由於大陸經濟增長放緩，加上房地產市場持續承壓，AMC持續面臨盈利能力、資產質量和資本狀況的三方面壓力。穆迪預期大陸政府對AMC的支持力度減弱，因此下調評級。