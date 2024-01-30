美擬提生物安全法案 陸港生技股續重跌

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被點名的生技醫藥相關中企近日跌幅

美國國會研擬新的生物安全法案，有意禁止聯邦政府機構與供應商採購中企產品服務，可能涉及藥明康德、華大基因、華大智造等多家陸港上市公司，造成相關標的連續兩個交易日暴跌。

被點名的企業與相關公司股價暴跌，藥明康德港股連兩日跌逾10％，29日收報港幣57.75元。藥明系三家規模較大上市機構兩日累計均跌逾20％。藥明康德ADR同樣在26日重跌16.2％。

陸股方面，藥明康德連兩日跌停。華大基因子公司華大智造29日跌逾12％。其餘陸股生技醫藥股亦大幅受挫，如萬泰生物29日收跌逾7％。陸股生物藥ETF近日連續下跌後價格失守人民幣0.4元，創下歷史低點。

提案的美國參議員羅姆尼表示，建議兩黨立法禁止聯邦機構與中國有關的生技公司簽署合約或融資，確保美國納稅人的錢不被用於補貼威脅美國國安的公司。當前中國生技公司正透過醫療檢測收集全球數百萬人的基因數據，許多被抽血的美國公民並不知道誰有權查看其DNA與敏感數據，隨著生技領域發展，中國能夠大幅收集這些數據，在未來中美技術戰裡占據上風。

對於美國擬提法案，藥明康德回應，堅信公司業務不會造成任何國家安全危險，從未贊助過所謂軍民融合項目，從未收到過任何軍民融合基金直接投資，始終遵守中美等地的法律，強調法案草案的內容對公司既不恰當也不準確。

相關草案文件提及，藥明生物CEO陳智勝曾在解放軍軍事醫學科學院兼職教授。藥明生物對此公告，草案對陳智勝經歷描述有誤導性，該頭銜是陳智勝2013年受邀演講後作為禮遇而授予，屬於中國高等院校慣例，陳智勝本人此前和之後都未在相關機構任職。

除藥明系之外，被點名的另一重要公司為華大系，有華大基因、華大智造、華大智造在矽谷收購的Complete Genomics。華大智造28日回應，草案目前仍處於提案階段，對公司指控有多處錯誤，後續可能被修改或終止。

華大智造強調，公司作為基因定序上游設備供應商，業務不涉及數據收集，平台產生的數據都由客戶自行儲存處理。