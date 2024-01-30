談緩解紅海危機 中美無進展

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中美官員自2023年11月舊金山「習拜會」以來，就各領域議題舉行多輪會談，尋求管控分歧、拓展合作。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事辦主任兼中國外長王毅27日在泰國曼谷完成新一輪會晤，但美方官員會後透露，對於遊說中國向伊朗施壓，緩解紅海運輸危機問題，在本次會談沒有取得突破。

美國之音29日引述美方官員表示，本次高層會談是實踐去年11月「習拜會」共識的一環，進而維持兩國對話暢通。中美雙邊已同意增加互訪，並於2024年春季再次安排美國總統拜登和中國國家主席習近平通話。

由於紅海危機延燒，衝擊全球貨貿航運，成為本次會談焦點，會前傳出，美方將呼籲中國發揮影響力，對伊朗提出制止胡賽武裝襲擊紅海船隻的要求。但會後美國官員簡報指出，儘管美中於兩天內舉行超過12小時的會談，但針對向伊朗施壓，約束葉門胡賽武裝對紅海商船襲擊問題，卻沒有獲得任何進展。

蘇利文在會上強調，中國應利用其對伊朗巨大的經濟影響力，呼籲停止危險攻擊。由於中國向伊朗購買大量石油，美國認為中伊經濟關係賦予中國對伊朗當局的影響力。

中方則向美方表示，已要求伊朗方面協助約束胡賽武裝在紅海襲擊商船的行動。此前外媒披露，中方透過會談向伊朗表示，胡賽武裝攻擊商船恐影響中伊商貿關係。

另一方面，美國白宮宣布，美國總統副助理兼國土安全部副顧問達斯卡（Jen Daskal）將於1月30日至31日率領美國跨部門代表團訪中，啟動美中禁毒工作組首次會議，目標是打擊全球非法藥物製造和販運，包括芬太尼等合成藥物。

美方官員曾於「習拜會」後透露，該協議雖然是美中關係改善的潛在突破，但中國必須嚴格執行才能取得成果，美方尚需時間來評估中方是否會遵守協議。