廣州房市新政 助升二手房詢問量

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大陸放寬房市限購新政策在廣州上路，廣州市27日印發「關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」顯示，除了繼續加大住房保障力度、精準支持房地產項目合理融資需求等內容外，新政明確放開120平方公尺以上的住房限購，並且支持「租一買一」、「賣一買一」。

澎湃新聞29日引述業內人士表示，新政吻合近年廣州房市改善性需求增加的趨勢，有利於推動改善性需求適時入市。當地房仲指出，新政推出後首個週末市場表現顯示，二手房客戶諮詢量明顯提升，一手樓盤開發商在新政落地後加速邀約帶看，預期在一系列政策影響下，廣州2024年商品房市場將進入探底與穩定的過程。

另受到該政策激勵，大陸A股地產股29日開盤活躍，沙河股份、浦東金橋、珠江股份競價漲停，光明地產、光大嘉寶、信達地產等開盤上漲超過5％。

報導提到，回顧2023年房市政策，廣州9月率先成為第一個放寬房市限購的大陸一線城市，最新推出的政策也是繼大陸住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，提出「充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策」之後，首個放寬房地產政策的一線城市。

中信建投報告指出，廣州此次限購放鬆力度較大，其他一線城市可望隨後跟進，房地產業供需政策密集優化。廣州的政策優化速度在一線城市中領先，先前北上深在「認房不認貸」、頭期比例及貸款利率等核心調控政策上跟進優化，此次也有望跟進對限購政策進行調整。再加上近期中國人民銀行、金管局、住建部均發聲大力支持房地產業融資，預期核心城市新房及二手房市場可望率先修復。