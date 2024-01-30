數位人民幣試點 擴至17省市

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自2019年底起，大陸政府積極推動數位人民幣相繼在深圳、蘇州、雄安新區、成都及2022冬奧會場景啟動試點測試。數據顯示，目前大陸的數位人民幣試點範圍已擴展至17個省市的26個試點地區，在惠企便民方面展現出亮點和潛力。

經濟參考報報導，作為首批數位人民幣的試點城市，蘇州的數位人民幣應用場景拓展、使用體驗升級的步伐正不斷加快。一名蘇州市民表示，「之前每次坐地鐵都得提前開始找乘車碼，自從辦了數字人民幣SIM卡硬錢包後，手機碰一下就可以支付了。」

在不斷提升便民程度的同時，數字人民幣在惠及企業方面也在不斷發力。蘇州市相城區稅務局已經實現數位人民幣納稅繳費全稅費種、全場景、全場所的應用。相城區稅務局長陳忠表示，截至2023年底，累計共有近2萬戶次納稅人繳費人使用數位人民幣納稅繳費近200億元。

2024年開年以來，大陸各地頻傳加快推進數位人民幣應用的消息。譬如，福建省已實現數位人民幣全場景繳納稅費，截至2024年1月2日，全省累計辦理數位人民幣繳納稅費金額超360億元；深圳市羅湖區日前發行大陸首個「數字人民幣商圈預付卡」；江蘇省交出的數據則顯示，2023年全省數位人民幣消費金額全大陸第一，下一步將深化數位人民幣在智慧合約、物聯網支付、綠色發展等領域的應用。

中國人民銀行數研所副所長狄剛表示，目前大陸的數位人民幣應用場景已經從個人消費場景延展到薪資發放、普惠貸款、綠色金融等對公企業服務，以及財政、稅收、公用事業、電子政務、助農扶貧等政務服務場景中，為大陸的國家戰略實施與金融服務實體經濟提供了有力支撐。