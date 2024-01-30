京東重返春晚 拓行銷影響力

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大陸央視春晚的獨家贊助商名單再現互聯網公司身影，引發市場關注。電商巨頭京東近日宣布，成為2024年央視春晚的獨家互動合作平台，將以抽獎形式為觀眾送上一億份實體獎品，其中包括汽車使用權。市場分析，京東力求增加噱頭，盼吸引消費者登陸自家平台。

界面新聞報導，贊助春節期間觀看人數最多的電視節目：央視春晚，不僅能幫企業在短時間內獲得較高的曝光度，提升品牌影響力，也可以透過互動等形式吸引新用戶註冊，進而轉化為購買行為。因此，許多網路平台非常重視春晚帶來的巨大影響力。

央視春晚的獨家贊助商名單變動頻繁，首先吹響號角的是微信。在2015年的央視春晚上，微信搖一搖搶紅包活動互動次數超過110億，助長春晚成為互聯網公司必爭的流量高地。

2016年至2018年，阿里巴巴連三年拿下春晚獨家贊助。2019年則是百度，至於2020年與2021年，在短影片風靡全球背景下，快手、抖音相繼得標，2022年則是京東。然而，2023年互聯網公司一反常態未入選，春晚獨家互動夥伴變成傳統酒廠五糧液，直到2024年才由京東帶頭回歸。

晚點LatePost報導，從合作模式來看，京東這次採取的是晚會直接露出形式。而京東「上春晚」至少需要付出人民幣上億元的贊助費，在巨額投入的背後，只為緩解成長壓力、觸及更多下沉市場的用戶。

京東零售工作人員此前表示，京東做行銷的目標是「盡一切可能尋找新流量」。2023年京東明顯擴大行銷投入力道，不僅在小紅書、抖音等社群平台上，可頻繁看到京東的促銷短影片，而實體的各類門市、大廈、電梯等也鋪設許多廣告。而重返春晚，將是京東2024年開年起勢的關鍵一戰。