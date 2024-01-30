壽險持有債券ETF市值 登頂

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2023年壽險業投資債券ETF變化

台美利差仍大，避險成本貴鬆鬆，壽險業2023年掀起新台幣計價債券ETF投資潮，加上去年底債券價格回升，去年壽險業持有債券ETF市值來到1兆4,945億元的史上新高。壽險業者預估，今年美國聯準會（Fed）開始討論降息，台美利差再擴大機率小，傳統避險成本有望緩步下降，新錢投資以海外債為主。

自2022年11月以來壽險業增持債券ETF態勢明顯，2022年底持有市值還只有1兆1,660元，去年底已來到1兆4,945億元，去年市值暴增3,219億元或28％，增加金額為2020年以來的新高。

壽險去年有八個月加碼債券ETF，加上債券價格回升，去年12月大幅加碼1,000億元，單月加碼金額為2020年8月以來41個月新高。去年整年持有債券ETF市值增加3,285億元，為2020年以來新高，2022年是減持1,065億元，2021年增加463億元、2020年是減持785億元，但未超過2019年市值增加9,747億元。

隨著市值增加，去年壽險業持有債券ETF占可運用資金比重上升，2022年底還不到4％，去年底已提高到4.7％，但還未超過2020年的比重最高4.8％。

過去壽險業本來就是債券ETF大戶，因不用計入海外投資額度，又可以節省避險成本，但在金管會緊盯之下，壽險業投資債券ETF比重相較過去已下降許多，去年因美鷹式升息，避險成本昂貴，再掀起投資潮。壽險業為減少避險成本支出，新台幣新錢多投入在新台幣計價債券ETF，標的多為美債，目前大型壽險公司債券ETF部位約占總投資資產4％～5％。

去年底債券ETF規模達1兆9,979億元，壽險業持有佔比約75％，相較2022年底壽險業持有佔比95％，去年跌破到9成以下，顯示去年除壽險業外，還有更多自然人與法人參與投資盛況。