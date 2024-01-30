1月企業發債 近十年同期最高

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進入2024年企業發債搶錢未見縮手，根據櫃買中心統計，1月傳統發債大戶全員出動，只剩台積電未加入戰局，中油發出202億元最高，其次為台電發債149億元，企業合計發出625.5億元公司債，衝出2014年起、近十年1月最高發債金額。

去年企業發債一路強勁，6月更一舉突破千億大關，但去年底發債踩煞車，11月僅325億元、12月僅剩416億元都全年公司債規模達7,733.56，無緣挑戰史上最高8,425億元難度大增。今年首月企業重啟發債，單月衝出625.5億元，重回600億元之上。

目前台債利率維持在1.2％，有點不上不下，導致過去發債規模最大的第四季，去年底索性先休兵，進入2024年企業按既定規劃繼續發債，今年包括台電、中油兩大國營事業，今年合計規劃發債2,538億元，較去年1,649億大增近54％，今年公司債規模仍可期。

觀察1月公司債發行量，包括台電、中油發債大咖均登場，中油發債202億元籌資最高，其次為台電發債149億元。

中油發行期別為5年、7年、10年券，台電發行5年、10年券；以額度來看，中油及台電主要10年券為主，規模分別達108億元、79億元。

票面利率方面，有「類公債」地位的台電5年期新券，利率維持在1.7％的水準，與前次持平，中油5年期1.66％，較前次上揚，顯示發債成本有略為上揚的趨勢。

券商主管表示，今年台電、中油籌資規模都比去年更高，另一發債大戶台積電則尚未公布發債規模，但考量資本支出居高，發債規模應該會高於去年857億元，今年信用評等AAA級的三大發債戶，籌碼供應即超過3,000億元，但若考量市場供需壓力，發債量大將壓縮利差收斂幅度，不排除其他企業發債意願因此下降。