呂桔誠：臺銀今年努力再創佳績

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臺銀董事長呂桔誠於「墨香揮毫喜迎春」新春揮毫活動受訪時指出，臺銀2023年稅前盈餘逾284億元，加計政策性任務負擔，獲利達384億元，創下歷史新高，對於今年目標是否再創高，他表示，將繼續努力。

呂桔誠表示，去年國銀整體獲利良好，臺銀稅前盈餘約284.5億元，加上政策性任務負擔99億元，共約384億元，「這已經是史上新高」，更比前一年的192億元成長約160％、寫下「more than double」的好成績。

資產品質上，臺銀至去年底的逾放比已經低於0.1％、降至0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1,726％，呂桔誠說，這代表臺銀在值與量上都「脫胎換骨」，感謝所有員工的努力，也讓大家都能放心。至於今年臺銀是否會將目標設定為獲利再創高，他強調「繼續努力」。

由於公股金控、銀行在去年獲利大多表現不錯，外界也關心加薪和獎金待遇，呂桔誠指出，依據臺銀、土銀的純股相關規定，因去年已經進行調薪，今年不會調薪，但會提前在今年中評估去年與今年上半年的績效，並且反映在明年的薪資上。

國營及公股銀行除臺銀去年稅前盈餘創新高之外，土銀全年自結稅前盈餘170.43億元，也是歷年來的新高，年增率約14.95％，其他六家公股金控、銀行，有五家稅後盈餘都較前一年成長，更有三家呈現雙位數成長，分別是兆豐金、華南金與彰銀。

隨年關將近，臺銀即將在2月1日開放臨櫃換新鈔，呂桔誠表示，先前龍年套幣圓滿配售完畢，再來針對服務民眾換新鈔包紅包的需求，也有完整的規劃，今年提前於各營業單位配置有放新鈔的ATM，提供民眾提前換鈔，有利達到紓解2月1日後臨櫃排隊換鈔的人潮，同時2月1日臺銀是會在各營業處廣設換新鈔的專屬櫃檯。