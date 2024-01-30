精準醫療時代來臨 南山人壽 首創癌症重粒子治療保障

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當今全球醫療發展趨勢走向精準醫療，尤其癌症治療方式更是日新月異，隨著上班族的年終獎金陸續落袋，南山人壽建議民眾善加運用，讓保障在新的一年也能與時俱進，特別是治療費用高昂的癌症，更需要妥善規劃保障，降低癌症發生時的經濟衝擊，南山更推出首創「癌症重粒子治療」保障。

南山人壽設計一系列新式檢測與療法補充包，並領先業界將癌症重粒子治療納入保障範圍，讓民眾更有餘裕地接受高品質的先進療法，給自己與家人一份安心的保障。

南山人壽提醒，保單也需要定期健檢，因應人生不同階段的改變適時增加保障，也可依據健康保障需求與醫療趨勢，檢視現有的保單是否足以因應新興的治療方式。隨著精準醫療時代來臨，癌症治療發展突飛猛進，自費需求跟著上升，南山人壽建議民眾透過「療程型商品」、「一次給付型商品」及「附加條款補充包商品」，從3面向構築全方位的癌症保障。

一是「療程型商品」打底，建構基礎癌症保障。可針對癌症療程中的放療、化療、傳統手術、住院等提供給付，以減輕治療過程的經濟負擔；二是「一次給付型商品」增額，提高癌症保障額度，在罹癌後及時擁有一筆保險金支持，並且能夠視個人需求，彈性運用在醫療費用、照顧人力等各個項目。

三是「附加條款補充包商品」涵蓋更廣，擴充既有的癌症保障。針對罹癌後癌症基因檢測、癌症特定機械手臂微創切除手術、重度癌症標靶治療、實體癌第四期自體免疫細胞治療、癌症特定粒子精準放射治療，這類型高額且須自費的項目，南山人壽特別設計一系列新式檢測與療法補充包，民眾可視自身需求添購附加，更自由、彈性地擴充既有的癌症保障。

癌症新式檢測與療法推陳出新，常見的標靶藥物治療、自體免疫細胞治療、質子及重粒子放射治療等，大部分健保非全額給付，自費治療費用高昂。舉例而言，如果自費使用重粒子放射治療，雖然副作用較小，且更加精準能夠大幅節省治療時間，但療程費用可能上看新台幣百萬元以上，民眾難免擔心一旦罹癌，將面臨財務危機。

因應醫療科技發展腳步，南山人壽特別針對癌症新式檢測與療法提供保障，近期更率業界之先，推出首張將癌症重粒子放射治療納入保障的「南山人壽癌症特定粒子精準放射治療附加條款」，若接受癌症特定粒子精準放射治療，即質子治療或重粒子治療，則依投保金額給付（最高投保金額為百萬元），幫助減輕保戶的醫療負擔。