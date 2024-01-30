一銀年終獎金逾8個月 創高

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第一銀行繼去年底上調2024年員工整體加薪幅度最高可超過8％，第一銀行董事長邱月琴29日再宣布，發放的年終獎金（總獎酬月數）將逾8個月，創下歷史新高，在農曆年前帶來好消息，也期許今年再創佳績，在各項表現更上層樓。

邱月琴強調，在經營團隊和全體員工的努力下，去年仍繳出令人驚豔的成績單，稅前盈餘達266.28億元，獲利再攀高峰，年增近12％。

為共享打拚成果，今年發放年終獎金加上業務推展獎勵金，總額將逾8個月，且2024年全面加薪，全體平均調薪幅度達4.6％，加上升等晉級、滿級獎勵金，整體加薪幅度最高可超過8％。

一銀29日舉辦「新春辭歲視訊摸彩」來激勵士氣，總獎額加碼上看320萬元，並由邱月琴及第一銀行總經理李嘉祥共同帶領經營團隊參加。

綜觀近期公股銀陸續傳出好消息，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬26日指出，去年金控在全體員工戮力表現下，獲利創史上新高，達216.26億元，年增率24.98％，主要是旗下銀行、證券及產險子公司獲利表現亮麗。

針對加薪、獎金議題，據悉，華銀2024年加薪幅度預計為歷年最高且不低於同業，華銀去年稅後淨利突破200億元，預估獎金發放數額也將突破歷年水準。過去華銀加薪幅度及獎金月數最高的實施、發放年度均為2022年，當年度加薪幅度平均6％，獎金平均7個月以上，因此今年加薪幅度將優於6％、獎金平均超過7個月以上。

其他公股銀中，彰化銀行、臺灣企銀也在獲利表現不錯下，今年整體獎金預估平均也都將有7個月以上的水準，今年員工都將有令人滿意的獎金入袋。