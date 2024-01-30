回擊吳東進 新光金籲落實大股東不干政精神

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金兩派大股東對新壽增資議題仍吵不停，新光金將於第二季以子公司盈餘上繳增資新壽，但名譽董事長吳東進認為應向大股東募資，並指新光金稱26日董事會「和諧、有共識」是粉飾太平。新光金29日回擊，強調大股東身為公司名譽董事長，應謹言慎行，自律自重，切勿再透過媒體或幕僚放話干擾公司營運，以充分落實大股東不得干政的規範精神。

新光金表示，對新壽增資是法定義務，新光金向來遵循規範並持續積極處理，已委請外部顧問協助，研議可最終解決新壽問題的各種方案。26日新光金董事會並針對金管會來函要求內容正式提案報告，董事們充分溝通，亦有共識協助新壽解決問題，新光金增資新壽僅是手段，新壽能在2026年接軌ICS前的RBC達標200%才是目的，從未反對或阻礙對新壽增資。

新光金指出，過去數年對股東募資金額已累積達數百億元，如今新光金股價仍低於票面，顯示過去動輒以低於票面金額向股東募資的作法，造成股價長期萎靡不振，且未能成功扭轉經營困局、傷害全體股東權益，因此對全體50多萬名股東募資應為最後選項，須注意時機與經營改善程度，才能發揮最大功能。已規劃第二季完成對新壽增資70億元，並委請外部顧問協助研議可能方案，有信心找到解決辦法，但最後仍需取得金管會支持同意才能落實執行。

新光金最後強調，再次籲請大股東應依循合法管道，由所指派法人董事代表參與公司經營，切勿再透過媒體或幕僚放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政的規範精神。

此外，新光金大公主、民眾黨副總統候選人吳欣盈，在選舉結束後，決定2月1日回任新光人壽慈善基金會董事長，並非如外界傳言要回新壽當副總。她從2003年就擔任新壽慈善基金會執行長，發起過眾多慈善活動，也關注高齡者的長照議題。據了解，她打算回新壽慈善基金會「休養生息」，同時也將花時間陪伴老公與孩子，未來是否重回政壇或金融圈，還沒有明確的規劃。