SAP雲端收益旺 台代理商嗨

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SAP台灣代理商財報

ERP（企業資源管理）大廠SAP於2023年繳出亮眼財報，尤其是雲端業務成長突出，該公司預期2024年雲端收益仍將加速成長。而SAP台灣代理商伊雲谷、東捷資訊及精誠可望受惠。

伊雲谷及東捷資訊主要代理SAP S／4HANA ERP雲端業務相關產品。東捷資訊多數客戶為製造業者，因此東捷還進一步協助客戶運用SAP軟體，提供碳盤查服務。精誠資訊亦是SAP ERP的代理商。SAP的ERP系統涵蓋的範圍包括有人資系統、銷貨系統、財務系統、生產管理及供應鏈等。

SAP日前公布2023年第四季度及全年財報，雲端業務成長亮眼，分別成長25％和23％。其中，SAP S／4HANA雲端ERP表現尤為出色，全年成長達72％。雲端業務毛利全年成長27％，營運利潤全年成長更高達13％。

SAP在2023年表現超越市場預期，並預估2024年雲端收益將繼續加速成長。

SAP CEO 柯睿安（Christian Klein）表示，2024年持續深化策略性成長領域的投資，尤其是商業AI。不過，SAP日前也宣布要啟動20億歐元的重組計畫，預計有8,000名員工會受到影響。

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏說，2024年觀察到大中華區企業有三大需求越來越強勁，包括加速轉型上雲、全球化營運布局、落實永續發展等。

目前SAP在台灣客戶包括保瑞藥業、正新橡膠、金寶電子、致伸科技、世豐螺絲等。以金寶電子為例，該公司在全球20個生產基地，業務跨足半導體、消費電子、智慧家電、網路通訊、智慧零售、穿戴式裝置及工業物聯網等領域。金寶電子導入SAP S／4HANA雲端ERP，重新梳理整個集團作業程序，強化營運核心，以支援未來全球拓展計畫。致伸科技則導入SAP Sustainability Control Tower永續中控塔等解決方案，透過數位化平台，統一管理永續相關指標等數據，可快速回應金管會及國際法規要求。