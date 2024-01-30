電視面板出貨量、面積 有望雙增

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2024面板廠出貨目標齊增

2023年全球電視面板出貨寫下五年來低點，群智諮詢預估，2024年電視面板出貨數量和面積將雙雙重返成長，出貨量估約2.35億片，年成長1.9％，隨著平均出貨尺寸超過50吋，預期今年出貨面積可望增加4.9％。

群智諮詢指出，運動賽事、抄底備貨和紅海航運問題，刺激面板備貨動能短期恢復，但全年恢復力道仍取決於終端需求。在品牌採購多元化策略之下，台灣及日韓廠商需求逐步好轉。

群智諮詢估算2023年全球液晶電視面板出貨量為2.31億片，年減10.8％，出貨面積持平。2024年出貨量將增至2.35億片，相比去年小幅增加1.9％，出貨面積估增4.9％。2023年全球電視面板平均尺寸突破50吋，預計2024年持續增加至51.1吋。其中大尺寸面板需求攀升，不僅65吋和75吋出貨占比增加，80吋以上的成本下降推動出貨規模快速增加。

隨韓廠OLED面板產線折舊接近尾聲，成本下降空間增大，有利於OLED面板市場推廣。另方面，國際品牌採購策略多元化助力，三星電子全面布局WOLED產品有利於OLED面板市場規模開展，預估2024年OLED面板出貨重返成長，帶動滲透率增至2.9％。

電視市場回溫，今年各面板廠出貨目標都增加。京東方穩居市場龍頭，出貨尺寸齊全，電視面板出貨目標上看6,130萬片。華星光電兩大客戶TCL和三星就吃下了5成產能，今年出貨穩健成長、上看4,860萬片。惠科客戶以大陸品牌為主，今年出貨目標相對保守、守穩在3,750萬片。

在品牌廠採購多元化的策略之下，台日韓面板廠今年出貨都有所增長。友達主要客戶三星和海信都擴大合作，今年電視面板出貨量可望成長到1,630萬片。群創客戶群分散，今年出貨小增至3,720萬片。LGD廣州廠的產能利用率明顯拉升，今年液晶電視面板出貨估約1,410萬片，OLED電視面板出貨估約660萬片。夏普今年在10代廠開發了65吋套切產品，提供更多尺寸選擇，今年電視面板出貨要拚2,000萬片。

價格走勢來看，第一季面板廠控產，品牌著手為運動賽事需求備貨，讓面板價格提前上漲。第二季品牌廠也開始為年度新品拉貨，可望延續面板價格漲勢。不過整體終端市場需求還是較弱，預期面板價格上漲幅度有限。