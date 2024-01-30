達運去年EPS 0.17元 力拓新藍海

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背光模組廠達運公告去年財報，本業虧損縮小，在業外收益的挹注之下，全年仍維持獲利表現，稅後純益約1.15億元，每股稅後純益約0.17元。展望2024年，公司期望顯示器相關業務維持平穩，新事業逐步成長，帶動獲利能力提升。

達運2023年全年合併營收約177.7億元、相比前一年成長22.84％，毛利率由負轉為正數、約4.8％，營業損失約2.77億元，本業虧損明顯縮小，稅前淨損約2,214萬元，稅後純益約1.15億元、年減8.73％，每股稅後純益約0.17元。

展望2024年，達運表示，第一季是傳統淡季，客戶態度比較保守，期望今年營運能逐季回溫。公司主力產品還是在導光、背光、模組、系統整合等項目，設法優化產品組合，讓獲利能力更好。達運持續布局新事業，包括智慧場域解決方案和微結構技術、薄膜蝕刻製程應用，並耕耘醫美和半導體封裝等應用市場。

達運業務分為三大構面，精密元件聚焦在顯示器導光、背光元件、精密金屬遮罩，公司積極發展車用MiniLED背光，車用和筆電用防窺技術等。精密金屬遮罩方面，開發出用於智慧型手機面板薄板、還有用於IT產品的大寬幅FMM。製造服務方面則是尋求代把高階機種比例提高，包括直下式MiniLED車用、超視角高清晰整合觸控筆電等。

達運多元布局，發展智慧場域解決方案，包括公車站牌、遊艇、旅運中心等顯示整合方案。懸浮影像觸控技術，已導入台北101大樓電梯中。去年也協助高雄輪船公司於鼓山輪渡站導入節能AI渡輪智慧顯示解決方案，21.5吋節能戶外半穿反顯示器、全彩移動式電子紙、透明薄膜顯示器，整合AI影像偵測及AI智慧客服等軟體內容，串聯船舶通訊模組串接成完整系統應用方案。

達運也拓展微結構技術應用，發展如微針貼片、浮空按鍵等，利用薄膜蝕刻製程開發QFN半導體封裝用導線架，期望在新市場尋求機會。