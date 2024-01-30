全台首家官方認證 祥碩USB4主控端晶片 拚量產

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高速傳輸IC設計廠商祥碩科技29日宣布USB4主控端控制晶片ASM4242，通過USB協會（USB-IF）認證，為全球繼Intel、AMD之後通過認證的主控端晶片，也是全台首家。

祥碩科技總經理林哲偉表示，祥碩USB4主控端產品ASM4242，在長時間努力後，獲得USB4官方認證。USB4的主控端晶片－ASM4242可以獲證，代表包含PCI Express（PCIe）、DisplayPort（DP）、USB4等各個規格間相互切換與協同運作，都有一定成熟度與可靠度。

祥碩的USB4測試，往返耗時近一年才更臻完善，除了需於認證實驗室先完成約千項測試外，還需通過USB-IF協會產品實驗室數百項測試，包含效能、邏輯規格、相容性與穩定度，全方位的驗證產品設計品質。

2024年開年，祥碩就備齊USB4主控端和裝置端晶片組認證，準備進入正式量產。祥碩客戶也已完成打樣，預計今年在市場上就可以見到搭載ASM4242的產品。

祥碩在CES展場中與USB4主控端晶片搭配展出的，為通過USB4認證的裝置端晶片ASM2464PD與ASM2464PDX，產品已正式進入量產。祥碩USB4裝置端晶片，透過內建的PCIe gen4 packet switch技術，並利用USB4特有的高頻寬及動態分配頻寬功能，讓客戶可決定PCIe裝置或NVMe快閃碟的配置。