入門、旗艦手機通吃 群聯深耕UFS 儲存方案上膛

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群聯電子29日宣布今年共計推出四款UFS（Universal Flash Storage）控制晶片（PS8325、PS8327、PS8329、PS8361），涵蓋入門、中階到旗艦款手機，打造行動儲存的極致效能。

隨著手機使用者對於效能的追求，愈來愈多5G入門款機種的儲存裝置（Storage Devices）已從eMMC轉換到UFS 2.2儲存裝置，甚至4G手機旗艦機種也開始採用UFS 2.2規格。

相較於eMMC的半雙工模式，UFS 2.2的全雙工模式大幅增加了3倍讀取速度，可應付需要處理大量資料的手機功能（例如高解析度錄影與視訊），UFS更可以在與eMMC相同效能速度比較的前提下，耗用較低電量，有助於改善手機與平板電腦續航力，同時滿足行動裝置的高性能與低耗電需求。

群聯推出UFS 2.2控制晶片PS8327，可滿足日益上升的高速行動儲存需求。採用22奈米製程工藝，PS8327是一款尺寸最小的UFS 2.2控制晶片，能在單通道且搭配低容量64GB儲存容量的條件下達UFS 2.2極速1000MB／s。

群聯電子執行長潘健成說，群聯在UFS領域上已耕耘超過十年。UFS 2.2 PS8327控制晶片，集十多年UFS研發技術大成，再加上群聯已有數十個UFS儲存方案，通過三大手機晶片供應商驗證，讓PS8327控制晶片一推出，就獲得多家NAND原廠指定採用。