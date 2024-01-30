三地能源 2024年業績拚躍增

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三地能源小檔案

三地集團旗下三地能源耕耘台灣綠電業務有成、三大業務逐步開花，2023年營運正式轉盈，29日表示，包括太陽能光電業務、儲能事業、特爾電力2024年都將有新進展，看好將助攻業績跳躍式成長。

此外，三地能源推進IPO方向不變，2024年將重新送件，若一切順利，可望於年底前掛牌。

三地能源目前資本額32億元，大股東為同集團的北基（持股約68％），2023年營收約5.4億元，太陽能光電、儲能事業、充電站、Model T電動巴士銷售營收比重各為63％、17％、8％、11％。

三地能源積極準備股票上市工作，日前由於考量資本市場變化，雖撤回創新板上市，但公司29日重申，仍朝2024年重新送件申請方向不變；由於三地能源2023年已獲利，評估直接掛興櫃上市，細節仍在評估討論中。

對於公司營運展望，三地能源總經理鍾欣倍指出，公司於2023年第三季一舉將上半年虧損賺回，前三季正式轉虧為盈，全年開始獲利，主要受惠太陽能案場數量增加，發電量也提升至108.18MW，併網後業績貢獻穩定，因此看好2024年獲利也將持續成長。

鍾欣倍說明，預計2024年太陽能案場將繼續增加包括台南及屏東等共41.5MW，預計至2025年可掌握的太陽能案場將達378MW，中長期則將朝向1GW目標邁進。

儲能部分，鍾欣倍表示隨著高雄、屏東地區等3件儲能案場共計有15MW已併網上線，目前已有兩新的案子還將增7MW併網上線，亦將同步挹注儲能業務業績成長。

至於旗下電動車充電品牌「特爾電力」，鍾欣倍說，目前在全台已有51個充電站，2024年將再增50個充電站，全台充電站在年底前將倍增至逾100站，若再加上目前公司獨家銷售鴻華先進Model T電動巴士，2023年銷售120輛，結合合作的首都客運、府城客運及高雄客運等，將可提供電動巴士銷售、充電站運營等服務，後續成長可期。

鍾欣倍指出，因應資金需求，特爾電力也將規劃現金增資，籌措約2億元資金，後續也有IPO的計畫。

隨著旗下各業務陸續開花結果，鍾欣倍樂觀，各事業布局成效將在2024年繼續放大，三地能源營運可望跳躍式成長。