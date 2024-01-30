內需回神 桃園五商場營收創高

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位處國門的桃園商場，擺脫2022年因疫情業績重創的低潮，2023年在內需回溫下，業績回溫，普遍有7％～20％的年成長，其中華泰名品城、台茂、大江及環球A8、A19等五家商場營業額均創下歷史新高，2024年更加速品牌優化及調整，目標業績再成長。

華泰名品城2023年業績創下121.6億元、年增19.8％的佳績，國境解封後，外籍旅客量對比疫情前、百貨外籍旅客全盛時期的2019年還增加增加52％，外籍客單價亦大幅攀升，相對於疫情期間著重零售品牌調整，2024年重心將在餐飲體質調整，5月將著手進行三期主題餐廳改裝計畫，預計10月底完工，希望透過更豐富多元的美食組合，吸引饕客來訪。

台茂購物中心在疫情期間改造「台茂公園」發揮集客效益，2023年也締造成立以來業績最高紀錄70.9億元、年增18.1％，2024年商品規劃策略上，引進市場話題的首店品牌，下半在B2樓規劃2,000坪大型改裝，因應桃園餐飲市場需求提升，在高端餐飲將規劃3～4家主題餐廳，全年業績目標桃戰74.5億元、年增5％。

大江購物中心2023年在導入鎮金店、三星、Chicco新型態品牌旗艦店等近40家的品牌調整效益下，創下61億元歷史新高業績，年增7％，2024年預計花費半年的時間、三階段完成區域品牌調整，年度業績將有機會達64億元。

Global Mall桃園兩店A8、A19因位於機捷沿線，受惠國內外旅遊及購物人潮大增，兩店業績年成長超過20％，其中餐飲成長近30％最亮眼，2024年改裝著重於健康、流行感度服飾及餐飲品牌，滿足商圈客群，業績成長目標10％。

除outlet、購物中心外，桃園的百貨公司2023年業績亦有明顯回升，新光三越桃園站前店年增20％、遠百桃園年增7％，百貨業者透過爭取年輕客層，大幅增加平價時尚及潮流服飾，布局桃園站前商圈未來鐵路下化、捷運開通後的人潮商機。