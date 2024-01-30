三陽送暖北埔 伴弱勢過好年

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三陽工業2023年業績衝高，集團做公益也不落人後，與旗下南陽實業攜手親慈慈善會於農曆年前舉辦寒冬送暖公益活動，捐贈共85份民生物資照顧北埔鄉弱勢家庭，盼藉此攀磚引玉，讓更多企業及團體共同關心弱勢民眾。

除此次趕在農曆年前捐贈民生物資，事實上，三陽近年無論在交通、兒童福祉與健康方面公益活動也多所著墨，日前也捐贈二台重症加護型嬰兒保溫箱（長頸鹿保溫箱）予新竹市馬偕兒童醫院，協助提供早產兒或急重症小嬰兒完善的醫療照護，減少併發症產生，守護新生兒平安長大。

三陽董事田人豪表示，董事長吳清源認為「生命無價」，無論是弱勢團體或是兒童，三陽都希望可以盡棉薄之力給予一些幫助，在賺錢之餘更要回饋社會，未來也將持續擴大公益捐贈規模及領域。

此次寒冬送暖公益活動，三陽表示，物資袋中包含肉鬆、麥片、泡麵、衛生紙及保暖襪等民生用品，由志工將物資分類裝袋，分送給區內中低收入戶。

北埔鄉鄉長莊明增表示，感謝親慈慈善會、三陽工業、南陽實業的善心善行，關注北埔鄉弱勢家庭，在年前注入暖流，讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬，平安過好年。

莊明增表示，北埔有好山好水好風景，但也有很多弱勢家庭還需民間團體幫助，鄉公所協助凝聚各社福團體及善心人士的愛心物資，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。

鄉長嘉許此次贊助的親慈慈善會、三陽工業及南陽實業發揮大愛無私的精神，打造愛與祥和的友善社會。

親慈慈善會理事黃俐荃表示，維持基本生活是安定家庭最基本的基石，不穩定的經濟收入對於弱勢家庭而言影響最大，因此慈善會長期捐贈民生物資，並默默推動急難救助補助金，協助遭受緊急變故、面臨經濟困境弱勢家庭，2023年已辦理400件以上急難救助個案，陪伴弱勢族群一同走過人生低潮，讓社會的角落也感受到愛與溫暖。

三陽主任吳文通指出，感謝親慈會在寒冬歲末之際主辦公益送暖活動，邀請三陽與南陽以有愛的企業共勉，共同加入慈善行列，一起把愛傳送出去，以實際行動承擔企業社會責任。