台船集團 攻進日本電動船市場

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台船集團看好全球百億電動船商機搶單，旗下子公司台船動力2024年預計交付一艘中大型純電動遊艇給日本船東，是跨足國際市場首發案，將挹注台船營收；台船動力為增強打造大型電推船的實力，與丹麥商丹佛斯公司簽署合作意向書（LOI），下一步將與母公司台船鎖定海委會4,000噸電推船等案搶標。

市場傳出，海委會規劃100噸、300噸、4,000噸共計3艘電推船標案，其中100噸、300噸電推船標案釋出，2艘電動船預算合計近7億元，4,000噸電推船預算更上看數十億元，包括台船、龍德、中信等造船廠，都有意搶標。

台船集團也放眼日本、東南亞等國際市場，包括日本、香港、馬來西亞、印尼等多島嶼國家，島際之間客輪、渡輪朝純電動或油電混合動力發展的綠色商機。

台船動力科技執行長王碩彬表示，與丹佛斯的合作開展後，電動船之電推系統整合、軸發電機、電推主輔機、船舶交直流電源轉換等關鍵技術，目標鎖定千噸級以上電推船市場。丹佛斯總部位在丹麥，有電力推進技術與市場地位，近年力推船舶業綠色轉型。

台船透露，台船動力不僅可以支援母公司台船，也希望提供其他造船廠使用，成為跨船廠的供應商。台船動力的技術團隊已有多年船舶電動化經驗，成功整合過100噸載客渡輪及湖泊電動船，也有初步外銷日本經驗。 最新一案是台船獲得高雄市輪船公司新建電力驅動渡輪三艘案，標案總額1.5億元，其中第一艘雄棧一號電力驅動49總噸渡輪上周啟用，接著第二艘49總噸電力驅動遊港船、第三艘99總噸渡輪，分別預定於7月31日、11月30日完工交船。