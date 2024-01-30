礦區罷工鎳價揚 不銹鋼新盤有望開高

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鎳價逐步回升帶動不銹鋼行情看漲，現在還有額外的利多因素加持，全球第四大礦產地－澳洲新喀里多尼亞鎳礦區傳出罷工，近一步推升鎳價單周漲近5％，預計本周開盤的燁聯、唐榮等不銹鋼廠開高機會大。

2023年不銹鋼的重要原料鎳礦價格大跌，拖累不銹鋼業幾乎整年都處於低谷之中，受創程度不亞於螺絲業，不過2023年底需求開始回升，鎳礦價也慢慢回漲，讓不銹鋼業者又看到一線生機。

近期更因新喀里多尼亞鎳礦區傳出罷工，LME鎳價上周連四漲，現貨價格漲至每噸1.65萬美元，單周漲幅近5％，雖然比起近10年高點、2022年3月的每噸4.80萬美元仍有很大的差距，但已足夠支撐不銹鋼廠2月盤價止跌上漲。

業者分析，澳洲新喀里多尼亞鎳礦區產量全球排名第四，在供給可能減少的預期下讓鎳價應聲上漲。此外美國12月通膨趨緩，美元指數下跌，同時倫鎳所監測的庫存量續減，也帶動鎳價續漲。

利多因素加持之下，不銹鋼廠新盤漲價也有底氣，本周包括燁聯、唐榮都將開盤，原先因為市場預期需求弱可能開平盤，但原料價格回漲，加上大陸不銹鋼期、現貨雙漲，且新台幣貶值，鋼廠開高盤的機率增加。

2023年12月蓋牌不開盤、卻傳出議價調漲的燁聯，本周是否漲價也受到業界注意。