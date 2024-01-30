迎大掃除 媽咪樂推短期輕量型方案

歲末年終眨眼又到了，大多數人都要在農曆年前把家裡打掃乾淨、除舊布新，但看似簡單的事情，其實隱藏許多的眉角，錯誤的清潔方法會導致細菌、灰塵和污垢的積累，可能對居家環境衛生和家庭成員健康造成潛在危害。居家清潔領導品牌媽咪樂，特別在年前推出「短期輕量型方案」，輕鬆入手12次的服務，為您量身打造煥然一新的居家環境，讓您輕鬆過好年。

媽咪樂特別分享一般人在大掃除時會患的三大錯誤：一、沒有先乾除塵而是猛擦：面對積年累月的灰塵，如果馬上開始擦洗，可能會讓灰塵更緊黏著物體表面，讓污漬更嚴重，先乾後濕的清潔順序是特別重要的，先吸塵或是以乾的毛撢、抹布做第一步的除塵動作，再以濕布擦拭才能輕鬆清除髒污。二、一塊抹布擦拭全家：用一塊抹布清潔全家，乍聽似乎很有效率，但這也會造成房間與房間之間的細菌傳播和污染。你能想像一下浴室馬桶上的細菌落在廚房的檯面是什麼情況嗎？不同區域應該使用不同的抹布，並經常清洗，才能真正達到清潔的目的。三、清潔劑噴完立刻擦拭：清潔劑需要時間來發揮作用，讓化學物質有充足的時間與污垢、油脂、細菌等充分接觸和反應，才能提高清潔和消毒的效果。

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